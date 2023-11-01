الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

60 عضوا من النيابة الإدارية يحصلون على دورة ناصر العسكرية

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

قام المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يصاحبه اللواء أركان حرب دكتور سيد محمد الأهل - مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور فعَّاليات ختام الدورة التثقيفية رقم (٥) والتي جاءت تحت عنوان "أساليب التفكير والدراسات المستقبلية"، والمنعقدة بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، لصالح هيئة النيابة الإدارية بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، خلال الفترة من ٢٢ /١٠ /٢٠٢٣ وحتى ١ / ١١ / ٢٠٢٣، وبمشاركة عدد (٦٠) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

 

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أكاديمية ناصر 

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس، الشكر للواء أركان حرب دكتور سيد محمد الأهل، ولكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب والتثقيف. 

 

كما وجه الشكر لأعضاء النيابة الدارسين، مؤكدًا أهمية اكتساب أعضاء النيابة الإدارية للخبرات والمعارف وتنمية المهارات والوعي بشكل مستمر، بما يؤهلهم لأداء رسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء القانون.

 

ومن جانبه، رحَّبَ اللواء أركان حرب دكتور سيد محمد الأهل، المستشار حافظ عباس، وأعرب خلال كلمته عن سعادته بالسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الدارسين بالدورة التدريبية كنموذجٍ يحتذى به،  وتطلعه باستمرار التعاون مع النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تولي اهتمامًا بالغًا بالتدريب وبناء القدرات، مع التأكيد على استمرار الدورات التأهيلية التي تقدمها الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني لرفع الوعي وتنمية القدرات للقائمين على مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، وأنهى كلمته بالتأكيد على الأهمية البالغة للتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت.

 

وفي الختام، تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.


صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

 

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