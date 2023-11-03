الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة تبدأ التحقيق مع 15 فتاة لاتهامهن بأعمال منافية للآداب بالعجوزة

أعمال منافية للآداب،
أعمال منافية للآداب، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 15 فتاة لاتهامهن بالتحريض على ممارسة الدعارة بمقابل مالي داخل الكافيهات في العجوزة، حيث يقمن باستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة.

 

الفتيات يحرضن على ممارسة الدعارة

وكشفت التحقيقات، أن الفتيات في عقدهم الثاني من العمر، ضبطن أثناء ممارستهن الرقص مع الرجال داخل كافية لاستقطاب زبائنهم بمقابل مبلغ مالي


ووجهت التحقيقات للفتيات تهمة ممارسة الرذيلة، وتحرضن على ممارسة الدعارة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات، والكشف عن وجود وقائع شبيهة من عدمه.

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القبض على 15 فتاة بممارسة الرزيلة في العجوزة


وكانت معلومات، وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود فتيات، ترويجًا  لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل الملاهي الليلية في العجوزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفتاتين، تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسهن 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

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نيابة شمال الجيزة العجوزة ممارسة الدعارة الإدارة العامة لحماية الآداب اخبار الحوادث

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