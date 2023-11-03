تخلص من الجثة في مقلب قمامة، زوجة تروي كواليس مقتل زوجها على يد صديقه ببولاق الدكرور (فيديو)

جثة داخل جوال ملقاة بمقلب قمامة في منطقة ناهيا بجوار المزلقان التابعة لنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، أثارت ذعر وخوف المارة في الشارع، حتى انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي للجوال الملطخ بالدماء في مشاهد رعب للأهالي.

قام أحد عمال النظافة بالاتصال بالنجدة ليقوم بإبلاغهم بالعثور على الجثة، سرعان ما انتقلت قوة من المباحث لمكان البلاغ، وبتفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن "محمود" غفير لإحدى العمارات بالمنطقة وراء إلقاء الجوال في "مقلب القمام"، حيث قام بحمل الجثة من غرفته على دراجة وتخلص منها في مقلب القمامة، تم القبض عليه.

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بدورها قالت زوجة المجني عليه، إنها كانت مع زوجها على الهاتف الخاص بالمتهم أثناء غيابه عنه داخل الغرفة التي يسكن بها بالعقار الذي يقوم بحراسته، وبعدها عاد المتهم ليسأله عن ما إذا كان بيتحدث في الهاتف أم لا، مشيرة إلى أن زوجها كان يريدها أن تأتي له لكنها رفضت بحجة أن الوقت قد تأخر، وعندما أجابه لم يكن قد أغلق الهاتف حتى سمعت المتهم ينهره ويطلب منه أن لا يقوم بالاتصال بأحد أو أن يخبر أي شخص كائنا من كان بمكانه.

وتابعت زوجة المجني عليه أن المتهم، قام بضربه بآلة حادة على رأسه، وبعدها حاول استدراجي للغرفة بحجة أن زوجي مريض ويريد أن يجلس معي لكني شعرت بقلق شديد، حتى أنه أعطى رقمي لأشخاص غريبة لتطلب مني الذهاب لغرفة المتهم، لكني رفضت، وبعدها هرب المتهم إلى الفيوم وترك جثة زوجي داخل الغرفة، وبعد يومين عاود مرة أخرى وقام بحمل الجثة على عربة يد وقام بالتخلص منها في مقلب القمامة المجاور لمزلقان ناهيا.

وأردفت قائلة: من يوم الثلاثاء وقت اختفاء زوجي إلى يوم الجمعة وقت العثور على الجثة لم ترى زوجها أو تسمع عنه أي خبر، إلى أن قامت المباحث بالطرق على باب منزلهم ليخبروها بما حدث.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بالتخلص من جثة زميله "مسن"، داخل جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرور.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بالتخلص من جثة صديقه، أنه ليلة الواقعة كان المتهم والضحية يتعاطيان المواد المخدرة، وأثناء تعاطي الضحية تناول جرعة زائدة، على إثرها توفي، فقرر التخلص منه، بوضعه داخل جوال، وإلقاءها بجوار المزلقان.

العثور على جثة داخل جوال في بولاق الدكرور

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه مقتول داخل جوال.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.