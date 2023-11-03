الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

عودة المياه لقرية برطس في الجيزة بعد إصلاح الكسر (صور)

إصلاح ماسورة مياه
إصلاح ماسورة مياه مكسورة في أوسيم، فيتو

انتهت محافظة الجيزة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.


وشدد اللواء أحمد راشد علي رئيس مركز ومدينة أوسيم بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقة الحركة. 
وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة اليوم الجمعة حالة النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة في إطار المتابعات الميدانية اليومية.
وشدد المحافظ علي رئيس حي الدقي بمنع كافة صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.
كما حرص المحافظ خلال جولته علي الاستماع لآراء وشكاوي المواطنين موجها بحل الشكاوى الواردة. 
ورافق المحافظ خلال الجولة السادة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

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