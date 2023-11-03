كولر يدرس عودة هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي أمام المقاولون

الدوري المصري، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إعادة هذا اللاعب إلى قائمة الفريق عند مواجهة المقاولون العرب غدا في الدوري.

كريستو

وقال مصدر داخل الجهاز الفني إن كولر يدرس عودة التونسي محمد الضاوي كريستو للتواجد ضمن قائمة الأحمر فى مباراة المقاولون غدا والاعتماد عليه في جزء من المباراة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة المقاولون المرتقبة غدا فى إطار منافسات الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن موديست يبقى الأقرب لقيادة هجوم الأهلي غدا أمام المقاولون على أن يكون صلاح محسن بمثابة ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

موديست

ويغيب عن الأهلي فى مباراة الغد كهربا تنفيذا لعقوبة الإيقاف 6 مباريات من قبل اتحاد الكرة.

كما وافق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على انضمام عضو جديد إلى الجهاز الفني وتحديدًا فى الأحمال البدنية من أجل العمل رفقة انرياس أندويا ومحمود حمدي ومحمد النجار فى عملية تأهيل وتجهيز اللاعبين.

وتواجد محمد الشيحي المعد البدني السابق لفريق السلة بالنادي الأهلي في مران الأهلي بالأمس بعد موافقة كولر على انضمامه إلى الجهاز الفني.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

Advertisements

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، موديست، بيرسي تاو.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غد على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى.

الأهلى يواصل تدريباته أمس استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

تدريبات استشفائية بمران الأهلي

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

الأهلي والمقاولون العرب

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

10 مواجهات لشوقي غريب أمام الأهلي

والتقى شوقي غريب المدير الفني للفريق المقاولون العرب أمام الأهلي في 10 مباريات قبل ذلك خلال قيادته لـ 4 فرق سموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والمقاولون العرب حيث فاز في لقاء وحيد مقابل 9 انتصارات للأهلي.

المواجهة الأولى مع الاتحاد السكندري

وتقابل شوقي غريب للمرة الأولى مع النادي الأهلي خلال قيادته لفريق الاتحاد في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز العام 2004 وخسر بهدفين دون رد.

المواجهة الثانية مع سموحة

وتقابل شوقي غريب مع الأهلي للمرة الثانية خلال قيادته لفريق سموحة السكندري في مباراتي الدوري الممتاز عام 2012 حيث خسر في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف قبل أن ينجح في تحقيق الفوز في الدور الثاني بهدف نظيف.

أربع مباريات مع الإنتاج الحربي

وتقابل شوقي غريب مع الأهلي خلال قيادته لفريق الإنتاج الحربي أربع مرات بداية من مباراة الدور الأول في بطولة الدوري الممتاز عام 2013 حيث خسر بثنائية نظيفة.

وكان اللقاء الثاني مع الأهلي خلال قيادته للإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز عام 2016 و خسر في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-0 وخسر في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0.

واللقاء الثالث لشوقي غريب مع الأهلي كان في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز عام 2017 وخسر بهدفين نظيفين.

ثلاث مباريات مع المقاولون العرب

والتقى شوقي غريب أمام الأهلي خلال قيادته لفريقه الحالي المقاولون العرب في ثلاث مباريات الأولى بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والثانية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف والثلاثة في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب



الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.