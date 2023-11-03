الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إصلاح كسر بخط مياه بقرية برطس في الجيزة (صور)

إصلاح خط مياه بأوسيم،
إصلاح خط مياه بأوسيم، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بسرعة إصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم. 

وتابع المحافظ جهود الدفع بـ ١٦ شفاط مياه ومعدة تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم لرفع كافة آثار المياه الناتجة عن الكسر وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين.

ولفت إلى أنه تم الكشف عن موقع الكسر وتوجه الفرق اللازمة للإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بقطع وضعف المياه وذلك بقري برطس والقيراطيين وصيدا وعزبة الأبعدية. 

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وشدد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني حتى انتهاء كافة الأعمال.

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