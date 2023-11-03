رسالة غامضة من أحمد فتوح قبل مواجهة زد في الدوري

الزمالك، وجه أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة قبل ساعات من مواجهة زد ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

ونشر أحمد فتوح ستوري عبر صفحته الرسمية على انستجرام كتب فيها: "قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب وإرضاء الناس".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره زد اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض القيمة التسويقية للزمالك وزد قبل موقعة اليوم في الدوري المصري.

القيمة التسويقية للزمالك وزد في الدوري المصري

تعد القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، وأحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب بقيمة 5 ملايين يورو، بينما القيمة التسويقية لنادي زد تساوي 4.98 مليون يورو، واغلى لاعبين هما شادي حسين ومصطفى زيكو بقيمة 300 ألف يورو.

وتعد القيمة التسويقية لزيزو أغلى من القيمة التسويقية لفريق زد كاملا.

مشوار الزمالك في الدوري

خاض نادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز حصد خلالها 8 نقاط.

أول مواجهة كانت أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

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بينما المواجهة الثالثة كانت أمام البنك الأهلي وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

المواجهة الرابعة كانت أمام سموحة وانتهت بفوز الأبيض 5-1.

المواجهة الخامسة كانت أمام إنبي وانتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام زد

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا".

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.