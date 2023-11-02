محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022- 2023م، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة.

مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة

وخلال الاجتماع أطلع المحافظ على نسب إنجاز الأعمال، حيث جاء حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والإدارة العامة للمرور في صدارة جدول تنفيذ الاعتماد، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات وسرعة تسليم المواقع للشركات المنفذة لبدء الأعمال وتمكينهم من الإنتهاء منها وفق الجداول المحددة دون تأخير، مع مراعاة إصدار المستخلصات الخاصة بكافة الأعمال وإدراجها ضمن جدول التنفيذ.



وأكد المحافظ على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز مضيفًا للحضور بأن سرعة إنجاز الأعمال من شأنها تحقيق هدف المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية كل بنطاقه لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الاستدامة من خلال الالتزام بالمعايير الفنية، وتوفير بالوعات صرف مياه الأمطار والانتهاء من توصيل وتحويل أية مرافق قبل بدء أعمال التطوير للحفاظ على المال العام وتخصيص مهندس مسئول من مديرية الطرق بكل جهة للمتابعة فى هذا الشأن، ومنع أى تعديات قد تلحق الضرر بالأعمال ورصد المخلفات ورفع الإشغالات فورًا ومعاقبة المخالفين.



حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.

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