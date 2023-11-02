الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

 ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022- 2023م، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة. 

مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة 

وخلال الاجتماع أطلع المحافظ على نسب إنجاز الأعمال، حيث جاء حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والإدارة العامة للمرور في صدارة جدول تنفيذ الاعتماد، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات وسرعة تسليم المواقع للشركات المنفذة لبدء الأعمال وتمكينهم من الإنتهاء منها وفق الجداول المحددة دون تأخير، مع مراعاة إصدار المستخلصات الخاصة بكافة الأعمال وإدراجها ضمن جدول التنفيذ.

txt

الجيزة تطلق حملة لتحصين المواشي ضد مرض طاعون المجترات بالبدرشين

txt

إنشاء مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (صور)


 وأكد المحافظ على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز مضيفًا للحضور بأن سرعة إنجاز الأعمال من شأنها تحقيق هدف المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية كل بنطاقه لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الاستدامة من خلال الالتزام بالمعايير الفنية، وتوفير بالوعات صرف مياه الأمطار والانتهاء من توصيل وتحويل أية مرافق قبل بدء أعمال التطوير للحفاظ على المال العام وتخصيص مهندس مسئول من مديرية الطرق بكل جهة للمتابعة فى هذا الشأن، ومنع أى تعديات قد تلحق الضرر بالأعمال ورصد المخلفات ورفع الإشغالات فورًا ومعاقبة المخالفين.


حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.

Advertisements

موسيماني يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع فى البساتين

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الادارة العامة للمرور جنوب الجيزة كرداسة موقع فيتو

مواد متعلقة

مطرانية قنا تحتفل بعشية الشهيد مارجرجس

موسيماني يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

الترجي التونسي يجدد الثقة في مدربه رغم الخروج من الدوري الأفريقي

ضبط شخصين بتهمة تزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية داخل ورشة بالجمالية

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية