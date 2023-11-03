الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر يتابعان المشروعات الجاري تنفيذها

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات الجاري تنفيذها, فيتو

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر لمناقشة سير أعمال عدد من المشروعات بمحافظة الأقصر المنوط بتنفيذها جهاز التعمير البحر الأحمر.

وأوضح المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر أنه فى ضوء توجيهات اللواء أ.ح مهندس محمود فهمي نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير  بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وأشار رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر أنه على مدار يومان تم تفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها  بمحافظة الأقصر تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك لدفع عجلة العمل وتنفيذها على الوجه الأكمل وفقًا للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

وتضمنت الجولة متابعة سير أعمال المرور المشروعات الآتية:- 
_ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أرمنت وأسنا.
_ مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش البر الغربي بالأقصر.
_ مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الحضرى بمدينة الأقصر.
_ مشروع تغطية ترعة رمسيس بمدخل معبد هابو. 
_ مشروع إنشاء مبنى وحدة إجتماعية بمدينة البياضية.

و بتكليف من محافظ الأقصر ترأس المهندس حسنى منصور على  وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر اللجنة المشكلة  لمعاينة طريق مدخل معبد هابو بعد قيام جهاز تعمير البحر الأحمر بعمل تغطية لترعة رمسيس وتمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق المؤدي لمعبد هابو وإنارته.

وذلك بحضور المهندس اسعد مصطفى من جهاز تعمير البحر الأحمر والمهندسة ميري روحي مدير عام كهرباء محافظة الأقصر والمهندسة الهام شيباني مدير عام الطرق ومهندسى جهاز التعمير بالأقصر ومسئولى الشركات المنفذة.


ومن جانبه أكد المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر على التزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بالخطط الزمنية المحددة وتكثيف ورديات العمل لضمان إنهائها فى التوقيتات المقررة.

 

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