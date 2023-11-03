الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية بأرمنت في الأقصر

جانب من تنفيذ الإزالة،
جانب من تنفيذ الإزالة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر بتنفيذ ٢١ حالة إزالة تعد على أراضي زراعية  على مساحة ٤٤٦٢م وذلك بمشاركة الإدارة الزراعية بالمركز وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.

 وتمت الإزالة بمعدات المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة  نائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمدينة ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.

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جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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