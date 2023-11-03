ارتفاع احتياطي الذهب في البنوك المركزية العالمية إلى 77 طنا في سبتمبر، والعملاء يتخلون عن الملاذ الآمن بالبيع والاتجاه لسوق الأسهم عالميًا

سجلت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الجمعة، استقرارًا في ظل صعوبة اكتساب الذهب للزخم بسبب عدم رغبة المستثمرين في اتخاذ مراهنات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقدم المزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع أسعار الذهب الفوري خلال التداولات اليوم

وارتفع الذهب الفوري بشكل طفيف خلال التداولات الفورية بنسبة 0.1%، ليتداول عند المستوى 1989 دولارا للأونصة، بينما يقبل الذهب على تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.9% بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب.

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سوق الذهب العالمي، فيتو

المستثمرون قللوا الاستثمار في الملاذ الآمن لصالح سوق الأسهم والعملات

شهد الذهب هذا الأسبوع عمليات بيع من قبل المتداولين، الذين قللوا من الاستثمار في الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الأعلى مخاطرة في سوق الأسهم والعملات الأخرى، وظهر تأثير ذلك على أداء الذهب الذي لم ينجح في الاستفادة من تراجع مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سوق الذهب واجه عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع

و تعرض الذهب خلال الأسبوع لبعض عمليات جني الأرباح، وذلك بعد زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع تصاعد الوضع في غزة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السبائك بنسبة تصل إلى 10٪ في أكتوبر.

انخفاض الطلب بشكل تدريجي على الذهب بعد تراجع المخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط خارج حدود قطاع غزة

وانخفض الطلب بشكل تدريجي على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، بعد تراجع المخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط خارج حدود قطاع غزة إلى جانب المحاولات الدولية لتهدئة الوضع.

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وعلى صعيد آخر، لم يخالف البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات الأسواق هذه المرة، حيث أعلن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة بين 5.25% - 5.50% ليبقى على سياسة التشديد النقدي وترك الباب مفتوح أمام إمكانية رفع جديد في أسعار الفائدة، بالرغم من تصاعد النبرة الحذرة في ظل قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي.

احتمالات استمرار تثبيت سعر الفائدة خلال ديسمبر المقبل

وتشير تقارير اقتصادية إلى احتمالية تصل بنسبة 80٪ في أن يتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي قراره ثبات أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، وفي حالة حدوث هذا يكون البنك قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، ولأن المستثمرين غير متأكدين من قراراته خلال اجتماعاته المقبلة، فإنهم ينتظرون بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر اليوم في محاولة لمعرفة مستقبل السياسة النقدية.

الدولار الأمريكي يعاني من ضعف كبير منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي

وفي نفس السياق، يعاني الدولار الأمريكي من ضعف كبير منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ سجل خلال تعاملات أمس أدنى مستوياته منذ أسبوع، وذلك وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقبل على تسجيل انخفاض أسبوعي حتى الآن بنسبة 0.4%.

البنك الاحتياطي الفيدرالي، فيتو

ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب في سبتمبر 2023

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطيات الذهب المعلنة من قبل البنوك المركزية العالمية ارتفعت مسجلة صافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، لتبلغ إجمالي مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنا، الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

البنك المركزي الصيني يشتري أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طنا في سبتمبر

وتشير البيانات إلى أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كانت من الأسواق الناشئة، واشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن، يليه البنك المركزي البولندي، ثم البنك الأوزبكي، إضافة إلى تركيا والهند، ويأتي هذا بعد شراء تركيا 15 طن من الذهب في أغسطس مع استمرارها في إعادة بناء احتياطيها من الذهب بعد عمليات بيع كبيرة في أبريل ومايو الماضيين.

صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14%

وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 ليصل لمستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب، وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طنا.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار ملحوظ في ظل التباينات في سعر الأونصة العالمية، مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية هامة اليوم، بينما لم تبد أسعار الذهب تأثر بتثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة يوم أمس، حيث افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2550 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20440 جنيه.

البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها دون تغيير

وكان البنك المركزي المصري أعلن قرار لجنة السياسات النقدية التابعة له بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليوافق قطاع عريض من توقعات الأسواق.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 100 أساس لتصل إلى مستوياتها الحالية خلال اجتماع البنك في أغسطس الماضي، ليصل إجمالي زيادات سعر الفائدة إلى 1100 نقطة منذ بداية رفع الفائدة في مارس 2022.

رفع أسعار فئات البنزين المختلفة للمرة الثانية هذا العام مع الإبقاء على أسعار السولار

وأعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار فئات البنزين المختلفة للمرة الثانية خلال 2023 مع الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة غير مباشرة في معدلات التضخم