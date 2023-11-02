أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يبقي علي سعر الفائدة دون تغيير.. وأسعار الذهب وفقا لآخر تحديث

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

اجتماع البنك المركزي

Advertisements

ويعد اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، هو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023.

وكان البنك المركزي قد كشف أمس خلال النشرة الشهرية الصادرة عنه، عن تسديد فوائد وأقساط عديدة من الديون الخارجية خلال العام المالي 2022 /2023 وتحديدًا في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023.

هل تطرح البنوك شهادات الادخار بفائدة أعلى؟

بعد إعلان البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس تزايد الحديث بين الملايين على صفحات التواصل الاجتماعي حول مدى إمكانية طرح البنوك شهادات ادخار جديدة في المرحلة الحالية للعمل على تقليل التضخم والسعي لسحب سيولة من السوق كوسيلة من أدوات مواجهة وكبح جماح التضخم.

وكشفت مصادر في العديد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي أنه لا توجد نية لطرح شهادات ادخار أعلى من الموجودة حاليا، خاصة في البنوك الحكومية التي تقدم شهادات ادخار بعائد شهري 19%.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

رحلة أسعار الفائدة في 2023، 5 مرات تثبيت والرفع مرتين

شهدت رحلة أسعار الفائدة مراحل مختلفة خلال عام 2023 ما بين التثبيت والرفع وعقب قرار اليوم من البنك المركزي في لجنة السياسات النقدية ترصد فيتو رحلة أسعار الفائدة على مدار عام وذلك قبل آخر اجتماع قادم للبنك في 21 ديسمبر المقبل.

وكانت عدد مرات التثبيت والرفع في أسعار الفائدة حتى الآن في عام 2023 كالتالي:

2 فبراير 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%

30 مارس 2023

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

18 مايو 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

22 يونيو 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

3 أغسطس 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

21 سبتمبر 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

2 نوفمبر 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

رئيس البريد يتابع حركة العمل وانتظام صرف المعاشات بمكاتب الدقهلية

قام اليوم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بجولة تفقدية بمحافظة الدقهلية تفقد خلالها بعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وعملية صرف المعاشات وتأدية كافة الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه؛ ورافقه خلال الزيارة عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وجاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، وجميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالمنطقة.

متابعة انتظام سير العمل

وقال الدكتور شريف فاروق،: "إن تلك الجولة التفقدية تهدف إلى متابعة حركة سير العمل بالمكاتب والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من حسن معاملة الجمهور، وتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية لهم بالجودة المطلوبة؛ مصدرًا توجيهات مشددة إلى كافة القيادات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد بين المواطنين لتذليل كافة العقبات والمشاكل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر".

"وي" شريك استراتيجي لخدمات الاتصالات الذكية بمشروعات "برايم" للتطوير العقاري

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة برايم للتطوير العقاري لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتوفير الأنظمة الذكية لمشروعاتها المتنوعة في السوق العقاري. وقع البروتوكول محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات، وإسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري.

دور المصرية للاتصالات

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات "وي" بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات برايم للتطوير العقاري ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة الإنترنت فائق السرعة وإمدادها إلى جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمشروعات لإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات الذكية التي تتضمن ربط الكاميرات وخدمات الكهرباء والمياه والري وغيرها، بالإضافة إلى توفير خدمة الواي فاي بالأماكن الخدمية والعامة في المشروعات، والاعتماد عليها في التحكم وإدارة وصيانة البنية التحتية. المتطورة وفقا للمواصفات الفنية الخاصة بشركة العاصمة الإدارية.

كلاكيت ثاني مرة في أسبوع، ارتفاع أسعار سيارات جيلي

سيارات جيلي، شهدت سيارات جيلي للمرة الثانية علي التوالي، ارتفاع كبير في أسعار سيارتها جيلي أوكافانجو 2024 الكبيرة الحجم التي طرحت في السوق المحلي خلال الفترات الماضية بزيادة تصل نحو 19 ألف جنيه.

أسعار جيلي أوكافانجو 2024 في نوفمبر



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات جيلي أوكافانجو 2024 خلال شهر نوفمبر وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 649 ألف جنيه وغير متاحة حاليًا.

يصل سعر الفئة الثانية بريميوم مليون و449 ألفا و900 جنيه بدلا من مليون و430 ألفا و900 جنيه زيادة 19 ألف جنيه.

محافظ بنك إنجلترا: أحداث الشرق الأوسط تسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي

قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال بيلي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الأحداث تتسبب في حالة من الغموض، وأعتقد أنها تمثل خطرا برفع أسعار الطاقة.

وأضاف: "حتى الآن أود أن أقول إن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هذا أمر مشجع، ولكن الخطر لا يزال قائما".

بنك انجلترا المركزي، فيتو

الصراع بين إسرائيل وحماس

وكشف مقال تحليلي لصحيفة "The New York Times" الأمريكية، أن المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.

وحذرت بعض المؤسسات المالية الدولية، من أن التعافي الهش قد يتحول إلى وضع سيئ.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.

ولا تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.

أسعار الذهب الآن، سعر المعدن الأصفر في ختام تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2 أكتوبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2927 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2550 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2194 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1703 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20480جنيهًا.

أسعار ومواصفات سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة

سيارات شيري، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، قيمة الزيادات الجديدة في أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024، والتي صلت نحو 40 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها نوفمبر الجاري.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 في نوفمبر، وهي كالتالي:-

يصل سعر أول فئة بيزلاين 535 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة بيز لاين فرش جلدي 580 ألف جنيه بدلًا من 540 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة هاي لاين 605 آلاف جنيه بدلًا من 565 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات سيارات شيري أريزو 5

حصلت سيارات بمحرك سعة 1500 سي سي DVVT بقوة 114 حصانا عند 6150 لفة في الدقيقة وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة. كما تحمل ناقل حركة CVT أوتوماتيك وجر أمامي مع خزان وقود سعة 48 لتر. ويتوفر لها أقراص فرامل أمامية مهواة وخلفية أقراص.