الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إصابة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس

إصابة مراسلة القاهرة
إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية، فيتو

أصيبت اليوم الجمعة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية جراء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للغازات المسيلة للدموع في المسجد الأقصى لمنع المصلين من الدخول.

إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية 

وحمّلت قناة القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال مسئولية سلامة مراسليها، وذلك في ظل العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق صحفيين خلال أحداث فلسطين وإسرائيل.

Advertisements

جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل 

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانها: "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات 9 صحفيين استشهدوا منذ الـ7 من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

وفي وقت سابق، نشرت المنظمة نتائج أولية لتحقيق ما زال مستمرا، استنادا إلى أدلة من تسجيلات مصورة وشهادات شهود، عن ضربتين أسفرتا عن مقتل مصور الفيديو برويترز، عصام عبد الله، وإصابة 6 صحفيين آخرين أثناء تغطيتهم الاشتباكات عند حدود لبنان الجنوبية يوم 13 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، ذكرت التقرير أن الضربتين جاءتا من اتجاه الحدود الإسرائيلية، لكنه لم يذكر صراحة أن إسرائيل هي المسئولة.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

جدير بالذكر، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، استشهد ما لا يقل عن 31 صحفيا، منذ اندلاع  أحداث حماس وإسرائيل، وفق ما أوردت "لجنة حماية الصحفيين".

وفي أخر بيان لها عن العدوان الإسرائيلي على غزة  ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن 34 صحفيا قتلوا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. وأوضحت أن هذه الحصيلة هي الأكبر تسجلها في صفوف الصحفيين الذين يغطون هذا النزاع، منذ تأسيسها العام 1992.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، سواء من خلال القصف الجوي للمنازل والمنشأت الطبية أو من خلال الهجمات البرية التي ينفذها جيش الاحتلال منذ عدة أيام.

ويمارس جيش الاحتلال أقصى أنواع الانتهاكات الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني لما يفرضه من حصار قاتل على غزة، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية والطعام والأدوية إلى القطاع. 

txt

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة في كتائب القسام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القاهرة الاخبارية المسجد الأقصى جيش الاحتلال إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية فلسطين احداث فلسطين وإسرائيل غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة في كتائب القسام

متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس تنظيم عسكري قوي ولديها ترسانة ضخمة من الأسلحة

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

الأكثر قراءة

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

هؤلاء يجب عليهم إجراء اختبار الكشف عن سرطان الرئة سنويا

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية