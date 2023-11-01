الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

3 مستشفيات تستقبل مصابي غزة للعلاج في شمال سيناء

المستشفى الميداني
المستشفى الميداني بالشيخ زويد،فيتو

 جهزت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

 

3 مستشفيات تستقبل مصابي غزة في شمال سيناء 

وخصصت محافظة شمال سيناء مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش العام ومستشفى الميداني بالشيخ زويد لاستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج داخل المستشفيات.

واصطفت 40 سيارة إسعاف مصرية أمام معبر رفح البري، تمهيدا لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية. 

 

الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

 وكانت مصر جهزت مستشفى ميدانيًا بالقرب من معبر رفح لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية وأمنية مصرية ومسؤول حدودي فلسطيني، معبر رفح الحدودي سيفتح اليوم الأربعاء أمام عدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا في قطاع غزة لاستكمال علاجهم في المستشفيات المصرية.

 

وزير الصحة: تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح

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