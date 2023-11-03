الجمعة 03 نوفمبر 2023
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منوعات

شاهد، الملكة كاميلا تطعم الأفيال اليتيمة وترقص في كينيا (فيديو)

كاميلا تقدم اللبن
كاميلا تقدم اللبن لفيل يتيم، فيتو

زار الملك تشارلز الثالث كينيا، وهي الزيارة الأولى له كملك لإحدى دول الكومنولث الـ56، بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة 4 أيام، برفقة قرينته كاميلا. وشهدت الزيارة العديد من الجولات الملكية.

وذهبت الملكة كاميلا، رئيسة جمعية رعاية الخيول الخيرية، إلى محمية بروك للحيوانات، للاستماع إلى كيفية عمل المؤسسة الخيرية مع الجمعية الكينية لحماية ورعاية الحيوانات لإنقاذ الحمير والخيول والبغال والأفيال المعرضة للخطر.

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أعطت أحد الحمير جزرة

وخلال الزيارة، قامت كاميلا بإعطاء أحد الحمير جزرة، وبلمسة حنونة على رأسه.

ثم التقت بالعديد من النساء، واستمعت منهن عن انخراطهن في المشروع، وكيف أثَّر على حياتهن.

وتسلمت كاميلا لوحة فنية وزهرة مصنوعة يدويًا من الأطفال، الذين يشكلون جزءًا من نوادي رعاية الحمير في مدرستهم.

https://www.instagram.com/p/CzG7BdQMPOz/

 

مركز إنقاذ وإعادة تأهيل الأفيال اليتيمة

كما زار الملك تشارلز وكاميلا، دار شيلدريك للحياة البرية، مركز لإنقاذ وإعادة تأهيل الأفيال اليتيمة في حديقة نيروبي الوطنية بكينيا، والتي تأسست عام 1977، وكما فعلت كاميلا مع الحمير، قامت أيضًا بإعطاء الحليب لفيل صغير، ثم توجه الزوجان لرؤية حيوان وحيد القرن الصغير يُدعى "راها".

و تم تقديم وشاح الشوكا للملكة كاميلا في الجمعية الكينية لحماية ورعاية الحيوانات، ارتدته حول كتفها، بمساعدة إحدى السيدات.. ثم انضمت لعدد من النساء لأداء رقصة كينية تقليدية.

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