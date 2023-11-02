شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

في اليوم الثاني من زيارتهما الرسمية إلى كينيا، واصل الملك تشارلز والملكة كاميلا نشاطهما، ولكن لم يظهر الملك على ما يرام، وخاصة بعد أن تعثر، وكاد أن يسقط على الأرض، خلال جولته.

الملك كاد أن يسقط

حيث أوشك الملك تشارلز أن يسقط على العشب الاصطناعي، خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى كينيا مع الملكة كاميلا.

ويظهر أن الملك قد وضع قدمه تحت إحدى الحصائر العشبية الاصطناعية أثناء زيارته لمقبرة كاريوكور التابعة للجنة مقابر الحرب في نيروبي، ما أدى إلى فقدان توازنه.

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وأوضحت لقطات فيديو، الملك وهو يفقد توازنه للحظات، قبل أن تمد زوجته ذراعها لمساعدته.. ولحسن الحظ نجح في تجنب السقوط على الأرض، وتمكن من استعادة توازنه، ليواصل سيره وكأن شيئًا لم يحدث. جاء هذا، بعد خطاب تشارلز التاريخي الليلة الماضية خلال مأدبة طعام في كينيا.

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صعوبة في الاسترخاء

من جانبها، قالت جودي جيمس، خبيرة لغة الجسد، إن الملك تشارلز ربما وجد صعوبة في الاسترخاء خلال جولته الملكية إلى كينيا، وزعمت أنه بدا غير مرتاح، ولم يستطع الاندماج مع مضيفيه بسهولة.

ومما زاد التوتر، أن الرئيس الكيني، "وليام روتو"، أثار الليلة الماضية، مسألة دفع المملكة المتحدة مزيدًا من التعويضات لكينيا، في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها خلال استعمارها لبلاده، الأمر الذي جعل الملك تشارلز غير مرتاح، واستحوذ ذلك على تفكيره، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.