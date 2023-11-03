محمد عبد الجليل: علامات استفهام على صفقات الأجانب بالأهلي

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لا يصدق أنه يتولى المنصب حتى الآن، وهو من أصعب المناصب داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن سيد عبد الحفيظ كان يتحمل الكثير ويقوم بحل الأزمات بالنيابة عن المدرب السويسري كولر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc: "كولر لأول مرة في مسيرته يتوج بـ5 ألقاب، وبالتالي قد يكون حدث تغير في شخصيته كبيرة، والمدرب اعترف بالفعل للاعبين بأنه سيعمل على تغيير بعض الأمور خلال المرحلة المقبلة وحاول قبل لقاء صنداونز تلطيف الأجواء مع اللاعبين".

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وأضاف: "تفاجأت بمشاركة أكرم توفيق في مباراة قوية وصعبة أمام صن داونز، وابتعاد محمد هاني سيؤثر فيه، بالإضافة إلى أنه الأفضل كان مشاركة طاهر محمد طاهر في اللقاء بعد خروج رضا سليم".

صفقات الأهلي

وأكمل: "هناك لاعبين أجانب تم التعاقد معهم مقابل 200 مليون جنيه رحلوا عن النادي ولم تتم الاستفادة منهم مثل ميكيسوني وسافيو وأخيرًا موديست، هل من تعاقدوا مع هؤلاء اللاعبين لا يفهمون شيئًا، هناك علامات استفهام حول هذه الصفقات!".

وتابع: "يجب عرض جميع اللاعبين الذين يطلبهم المدرب على لجنة الاسكاوتنج وتقديم تقرير شامل عنه، ومعرفة مدى فائدته لأي فريق عند التعاقد معه، وهل يصلح أم لا، ولكن ما يحدث غير ذلك، يتم شراء اللاعبين بالفيديوهات فقط".

وأشار إلى أن عودة صلاح محسن كان قرار خاطئ، لأنه حصل على فرصته كثيرًا في الأهلي ولم يحقق الإضافة، مشيرًا إلى أنه يجب استقالة لجنة التخطيط بعد فشلها في استقدام مهاجم قوي على مدار سنوات بالإضافة لكم كبير من الصفقات الفاشلة.

وأضاف، أنه كان يجب إبعاد إمام عاشور عن لقاء صنداونز طالما كان هناك موقف ضد اللاعب، والأهلي كان سيتأهل في حال غيابه لأن وقتها العدل سوف ينتصر، مشيرًا إلى أن الأهلي كان الأفضل في المباراة، ولكن التوفيق ابتعد عن اللاعبين.

وأبدى عبد الجليل، اندهاشه من تراجع مستوى حسين الشحات خلال لقاء الأهلي وصن داونز، مؤكدًا بأنه لم يقدم المستوى المعروف عنه، وفشل في المراوغة أكثر من مرة على مدار اللقاء، موضحًا أن مروان عطية لاعب جيد وهبوط مستواه طبيعي بعدما وصل لأفضل فورمة فنية، ويجب على الجميع تدعيمه ومساندته من أجل العودة بقوة.

أتم: "الأهلي عليه ترميم صفوف الفريق بضم ظهير أيسر ومهاجم قوي، يجب الجلوس مع الجهاز الفني وتحديد اختصاصاته فنيا فقط، وترك الصلاحيات الادارية لـ مدير الكرة يتحرك فيها، وتجديد الدوافع للاعبين".