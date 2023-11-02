محمد شبانة: لا أعرف سر فشل الأهلي في ضم مهاجم مميز

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك تقصيرا واضحا من إدارة النادي الأهلي في تدعيم مركز المهاجم الصريح، مشيرا إلى أنه لابد من محاسبة المخطئ علنًا إزاء عدم إبرام صفقة قوية لتدعيم الفريق، في بطولات مهمة سيخوضها الفريق خلال الموسم الجاري.

الأهلي يعاني في مركز الهجوم

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي منذ فترة طويلة وهو يعاني هجوميًا وكولر كان دائمًا يتحدث عن رغبته في التعاقد مع مهاجم قوي لأنه يصل للمرمى كثيرًا، ولكن لم يتم تدعيم الفريق بالشكل المطلوب، وتم التعاقد مع موديست".

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وأضاف: "الأهلي خسر أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر، وبطولة الدوري الإفريقي، بسبب عدم وجود مهاجم مميز، ولا أعرف لماذا تم التعاقد مع موديست، فهل هذا يليق بالنادي الأهلي؟!، حتى كولر يتحدث عن منحه فرص جديدة في المباريات المقبلة".

وواصل: "جمهور الأهلي تحمل كثيرًا، وميزانية النادي وصلت لـ3.9 مليار جنيه في الجمعية العمومية القادمة، وعاجز عن التعاقد مع مهاجم قوي، سنخرج للإشادة بعظمة الميزانية والنادي يعاني في أزمة رأس الحربة".

وأكمل: "ما هي مكافأة الجماهير التي حضرت للمباريات الأخيرة، وحرصت على دعم ومساندة الفريق وخرجت مُحبطة نتيجة الخروج من الدوري الإفريقي".

وأكد: "الأهلي لديه أزمة حقيقية لا أعرف أسبابها، كيف لنادٍ كبير أن يفشل في التعاقد مع مهاجم قوي؟. عليهم التحدث مع محمد مصيلحي لسؤاله عن كيفية جلب مهاجم مثل مابولولو، كنا نقول أن الأهلي يصدر الأفكار لباقي الفرق، ولكن عليهم الاستعانة بأفكار الآخرين حاليا لضم مهاجم جديد".

وأتم: "لن يتذكر أحد المباني والإنشاءات والفروع الجديدة، الكل فقط يركز في نتائج فريق الكرة، والأهلي والزمالك ناديان جماهيريان، الأساس لديهما هي كرة القدم".