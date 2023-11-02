الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

محمد شبانة: لا أعرف سر فشل الأهلي في ضم مهاجم مميز

موديست،فيتو
موديست،فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك تقصيرا واضحا من إدارة النادي الأهلي في تدعيم مركز المهاجم الصريح، مشيرا إلى أنه لابد من محاسبة المخطئ علنًا إزاء عدم إبرام صفقة قوية لتدعيم الفريق، في بطولات مهمة سيخوضها الفريق خلال الموسم الجاري.

 

الأهلي يعاني في مركز الهجوم

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي منذ فترة طويلة وهو يعاني هجوميًا وكولر كان دائمًا يتحدث عن رغبته في التعاقد مع مهاجم قوي لأنه يصل للمرمى كثيرًا، ولكن لم يتم تدعيم الفريق بالشكل المطلوب، وتم التعاقد مع موديست".

 

Advertisements

 

وأضاف: "الأهلي خسر أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر، وبطولة الدوري الإفريقي، بسبب عدم وجود مهاجم مميز، ولا أعرف لماذا تم التعاقد مع موديست، فهل هذا يليق بالنادي الأهلي؟!، حتى كولر يتحدث عن منحه فرص جديدة في المباريات المقبلة".

 

وواصل: "جمهور الأهلي تحمل كثيرًا، وميزانية النادي وصلت لـ3.9 مليار جنيه في الجمعية العمومية القادمة، وعاجز عن التعاقد مع مهاجم قوي، سنخرج للإشادة بعظمة الميزانية والنادي يعاني في أزمة رأس الحربة".

 

وأكمل: "ما هي مكافأة الجماهير التي حضرت للمباريات الأخيرة، وحرصت على دعم ومساندة الفريق وخرجت مُحبطة نتيجة الخروج من الدوري الإفريقي".

 

وأكد: "الأهلي لديه أزمة حقيقية لا أعرف أسبابها، كيف لنادٍ كبير أن يفشل في التعاقد مع مهاجم قوي؟. عليهم التحدث مع محمد مصيلحي لسؤاله عن كيفية جلب مهاجم مثل مابولولو، كنا نقول أن الأهلي يصدر الأفكار لباقي الفرق، ولكن عليهم الاستعانة بأفكار الآخرين حاليا لضم مهاجم جديد".

 

وأتم: "لن يتذكر أحد المباني والإنشاءات والفروع الجديدة، الكل فقط يركز في نتائج فريق الكرة، والأهلي والزمالك ناديان جماهيريان، الأساس لديهما هي كرة القدم".

بعد حديث سيد عبد الحفيظ، جماهير الأهلي غاضبة من موديست ويطالبون بفسخ تعاقده

الخطيب يجتمع مع كولر لبحث أسباب الخروج الأفريقى، والإدارة تستقر على فسخ عقد موديست

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأهلي محمد شبانة النادي الأهلي كولر موديست اتحاد العاصمة الدوري الإفريقي مابولولو

مواد متعلقة

بعد حديث سيد عبد الحفيظ، جماهير الأهلي غاضبة من موديست ويطالبون بفسخ تعاقده

الخطيب يجتمع مع كولر لبحث أسباب الخروج الأفريقى، والإدارة تستقر على فسخ عقد موديست

الأهلي يدرس فسخ عقد موديست في يناير

شوبير: موديست لايصلح للأهلى ولابد من التعاقد مع مهاجم جديد (فيديو)

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي وسط غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية