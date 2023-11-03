الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

شوبير، كولر رفض 27 لاعبا من أجل موديست

موديست، فيتو
موديست، فيتو

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي رفض 27 لاعبًا كان مرشحًا للانضمام إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع موديست.

وواصل شوبير في تصريحات عبر برنامجه على شاشة قناة أون تايم سبورت: "لا توجد نية لرحيل موديست في يناير بناء على رغبة كولر".

 

شوبير يهاجم لجنة التخطيط بالأهلي

وواصل شوبير: "كل الاحترام للجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي ماذا تفعل؟! وأين دورها في صفقات اللاعبين المحترفين؟!".

 

وأضاف: "إيه المشكلة في وجود لجنة والأسماء معروفة وتشتغل وتنجح في مهامها".

Advertisements

 

أنتوني موديست

وأثار أداء المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي حاليًّا، غضب جماهير النادي الأهلي، خاصة بعد توديع فريق الأهلي للدوري الإفريقي، بعد تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف، في مباراة إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي على إستاد القاهرة.

 

وانتقد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي الذي انضم للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية، أن مستوى المهاجم الفرنسي صدمه وصدم جماهير الأهلي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن موديست غير جدير بأن يكون مهاجم بطل مصر وأفريقيا، وليس لديه أي شيء ليقدمه للمارد الأحمر مهما تم تجهيزه بدنيًّا.

وهاجم أحمد حسن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بسبب تأخره في قرار الدفع برضا سليم أمام صن داونز، وكان يجب الدفع به مع بداية الشوط الثاني.

 

وأشار أحمد حسن أن إمام عاشور أكمل مباراة الأهلي وصن داونز، وهو مش قادر بدنيا وكان يجب على كولر أن يقوم كولر بتغييره في لربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

 

الأهلي يودع الدوري الإفريقي

الدوري الإفريقي، خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيًّا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على إستاد القاهرة.

 

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقًا لما تنص عليه لوائح البطولة الإفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدًا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد شوبير مارسيل كولر كولر الأهلي أنتوني موديست

مواد متعلقة

بعد حديث سيد عبد الحفيظ، جماهير الأهلي غاضبة من موديست ويطالبون بفسخ تعاقده

الخطيب يجتمع مع كولر لبحث أسباب الخروج الأفريقى، والإدارة تستقر على فسخ عقد موديست

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود وإصابة إثنين آخرين في اشتباكات بقطاع غزة

جيش التحرير الوطني الكولومبي يعلن موعد الإفراج عن والد نجم ليفربول

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

رغم تهديدات القتل لدعمها فلسطين، جيجي حديد تتجول في نيويورك بمفردها (صور)

وزير الخارجية لـ CNN: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

فوائد عصير الخيار، لإنقاص الوزن وتنظيم السكر في الدم

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

القضاء الأمريكي يدين مؤسس ثاني أكبر شركة للعملات المشفرة بالاحتيال

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

طرح جديد للأراضي للتخصيص الفوري (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية