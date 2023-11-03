شوبير، كولر رفض 27 لاعبا من أجل موديست

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي رفض 27 لاعبًا كان مرشحًا للانضمام إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع موديست.

وواصل شوبير في تصريحات عبر برنامجه على شاشة قناة أون تايم سبورت: "لا توجد نية لرحيل موديست في يناير بناء على رغبة كولر".

شوبير يهاجم لجنة التخطيط بالأهلي

وواصل شوبير: "كل الاحترام للجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي ماذا تفعل؟! وأين دورها في صفقات اللاعبين المحترفين؟!".

وأضاف: "إيه المشكلة في وجود لجنة والأسماء معروفة وتشتغل وتنجح في مهامها".

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أنتوني موديست

وأثار أداء المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي حاليًّا، غضب جماهير النادي الأهلي، خاصة بعد توديع فريق الأهلي للدوري الإفريقي، بعد تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف، في مباراة إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي على إستاد القاهرة.

وانتقد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي الذي انضم للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية، أن مستوى المهاجم الفرنسي صدمه وصدم جماهير الأهلي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن موديست غير جدير بأن يكون مهاجم بطل مصر وأفريقيا، وليس لديه أي شيء ليقدمه للمارد الأحمر مهما تم تجهيزه بدنيًّا.

وهاجم أحمد حسن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بسبب تأخره في قرار الدفع برضا سليم أمام صن داونز، وكان يجب الدفع به مع بداية الشوط الثاني.

وأشار أحمد حسن أن إمام عاشور أكمل مباراة الأهلي وصن داونز، وهو مش قادر بدنيا وكان يجب على كولر أن يقوم كولر بتغييره في لربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

الأهلي يودع الدوري الإفريقي

الدوري الإفريقي، خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيًّا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على إستاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقًا لما تنص عليه لوائح البطولة الإفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدًا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.