الخميس 02 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الخطيب يجتمع مع كولر لبحث أسباب الخروج الأفريقى، والإدارة تستقر على فسخ عقد موديست

الخطيب وكولر، فيتو
الخطيب وكولر، فيتو

الأهلى، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

 

ورغم الخروج  من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الأفريقية.

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فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

 

وتقام مباراة الذهاب بين صن داونز والوداد في المغرب يوم الأحد المقبل يوم 5 نوفمبر على أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 11 من الشهر نفسه.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

 

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون لتصحيح إخطاء الخروج الافريقي

 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما تشهد جلسة كولر مع جهازه المعاون تصحيح أخطاء مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ومعها ودع الأحمر منافسات الدوري الإفريقي من نصف النهائي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون في السابعة مساء بعد غدٍ السبت علي ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. 

 

كولر يعيد كوكا إلي تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب 

 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة احمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة المقاولون العرب بعد غدٍ السبت.

وتأتي عودة كوكا المنتظرة إلي التشكيل الأساسي في ظل سياسة التدوير مبكرا بين اللاعبين لتجنب الإجهاد في ظل ضغط المباريات محليا وقاريا. 

الخطيب يجتمع مع كولر في حضور لجنة التخطيط لبحث أزمة الخروج الإفريقي 

 

قالت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وايضا لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من أجل بحث أسباب خروج الفريق من نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز أمس.

أضافت إن الجلسة تشهد الاستماع إلي رؤية كولر في مباريات الدوري الإفريقي وتفنيد أسباب وداع البطولة وخسارة ثاني ألقاب الموسم الحالي بعد خسارة السوبر الإفريقي الشهر الماضي.

الأهلي يدرس فسخ عقد موديست في يناير 

 

وفجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد تفكير إدارة الأهلي في توجيه الشكر إلي الفرنسي موديست مهاجم الأهلي في يناير القادم.

أضاف المصدر:الأمر يبقي محل دراسة وموديست تحت التقييم حتي يناير القادم وحال استمرار مستواه المتواضع بدنيا وفنيا سيتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

أوضح المصدر ان هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي من مستوي اللاعب الفرنسي وحال استمراره علي نفس الأداء حتي يناير القادم قد يتجه النادي لفك الارتباط معه والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

 

 

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