بعد حديث سيد عبد الحفيظ، جماهير الأهلي غاضبة من موديست ويطالبون بفسخ تعاقده

أنتوني موديست، أثار أداء المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي حاليًا، غضب جماهير النادي الأهلي، وخاصة بعد توديع فريق الأهلي للدوري الإفريقي، أمس الأربعاء، بعد تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف، في مباراة إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

أداء أنتوني موديست يثير غضب جماهير الأهلي



أداء أنتوني موديست دفع جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل المختلفة، للمطالبة بإقالة المهاجم الفرنسي موديست، والتعاقد مع مهاجم جديد، ووصفوا صفقة الأهلي مع موديست بأنها كانت لتهدئة جماهير الأهلي فقط.

حالة الغضب التي اجتاحت جماهير النادي الأهلي بسبب أداء أنتوني موديست، زادت بعد وصف مدير الأهلي السابق سيد عبد الحفيظ لأداء موديست بأن "النادي الأهلي يضيع الوقت بمحاولة تجهيز اللاعب الفرنسي أنتوني موديست ذهنيًا وبدنيًا وفنيًا"، وذلك في تصريحات إعلامية، ناصحًا بضرورة بحث الأهلي عن مهاجم جديد.

Advertisements

مدير الأهلي السابق سيد عبد الحفيظ، فيتو



وعلق محمد علاء قائلًا: "عندما تعاقد الأهلي مع أنتوني موديست، كان الهدف الواضح هو استغلال خبرات اللاعب الطويلة في البوندسليجا بجانب أن مستوى لياقته في آخر موسم كان مقبولا بالنسبة لدوري مفتوح مثل الدوري الألماني، لكن لم يدرك أحد أنه صاحب الـ35 عامًا، وأخذ فترة لم يتدرب، حتى لحظة تعاقد النادي الأهلي معه.. فترة كبيرة بدون تدريب أو تأهيل وتحضير للموسم الجديد مع لاعب بهذا السن طبيعي جدًا تكون نتيجته هي مستواه الحالي".

موديست يعوض ثقل حركته بتمركزات ذكية



وقال أحمد جاسر: "موديست في الأساس ثقيل وحركته هادئة وبيعوض ده بتمركزات ذكية داخل المنطقة لاستخدام طوله الفارع في العرضيات.. لكن اللياقة نفسها ضائعة.. وطبيعي النتيجة تشوف لاعب متصلب غير قادر على الجري، المخاطرة اللي قام بها الأهلي لإرضاء "كولر" بالتعاقد مع مهاجم أجنبي كبير كانت غير مدروسة.. والنتيجة أن "موديست" بعد أن كان صفقة منتظرة تحول إلى لاعب تحت التقييم حتى يناير وربما يتم إنهاء التعاقد معه في منتصف الموسم واستبداله بصفقة أخرى".

جماهير الأهلي غاضبة من أداء موديست، فيتو



وقال وائل سليم: "عملية انتقاء الصفقات تحتاج سكاوتينج احترافي وليس ترشيحات وكلاء.. ترشيحات الوكلاء دقتها تقل عن 10% على عكس السكاوتينج اللي دقته تزيد عن 90% لاعتماده على تحليل البيانات في انتقاء الصفقات المناسبة".

وعلق الدولي قائلًا: "موديست لاعب جيد لكن بحاجة إلى مدرب ذو خبرة عالية لإقناعه بالاعتزال".

كولر اعتمد على محمد عبد المنعم كمهاجم ثان



ورد سعيد علي قائلًا: "في السوبر الإفريقي اضطر كولر للاعتماد على محمد عبد المنعم كمهاجم ثانٍ مع صلاح محسن. أمس وأمام التكتل لدفاع صن داونز، اعتمدنا على ثنائية "صلاح محسن.. موديست". لطالما ستحتاج للعب بمهاجمين، وهذا سيناريو وارد الحدوث كثيرًا، لماذا كان التفريط بالأساس في هداف الفريق؟.. رحيل شريف قلت وقتها وما زلت أكرر أكبر من مجرد خطأ".

مدرب الأهلي كولر، فيتو



أما طاهر الرفاعي فقال عن موديست: "عندي كلمتين على صفقة موديست الغريبة وغير المفهومة ومبررة بالمرة ومن الآخر أنا أعتبرها كانت صفقة لامتصاص غضب الجمهور لا أكثر! من الآخر موديست كان مسكن، والجمهور والفريق دفع ثمنها، دخلت موسم تحضيري بدون مهاجم ولعبت ماتش السوبر الإفريقي بدون مهاجم ولعبت دوري السوبر الإفريقي بدون مهاجم، وستكمل الدوري بدون مهاجم لأن كهربا موقوف وموديست عجوز وصلاح محسن...!"

ناصح لتصحيح أخطاء أدارة الأهلي



وقال شريف النجار: "فيه قرارات مهمة وكبيرة لازم الإدارة تأخذها لو عايزة تصحح الأخطاء وهى واضحة زى الشمس على مستوى اللجان اللي بتدير وعلى مستوى الجهاز الفني والإداري وعلى مستوى تدعيم قريب في يناير، لازم ده يحصل لو الكابتن عايز الجمهور يفصل واقف فى ضهره ويسانده، ضرورة توجيه الشكر لموديست ومحاولة فسخ التعاقد بالتراضي وتوبيخ كولر على استقدام لاعب منهك غير قادر على الجري وعدم تدخله مرة أخرى فى صفقات...لازم شركة الكرة تجتهد وتشوف شغلها"

وعلقت سوبر هبة قائلة: "الموضوع مش موضوع سن، عبد الله السعيد وفتحي أكبر من موديست ومصريين مش أجانب، شيكابالا أكثر لاعب أنا مختلف معاه وأكبر منه بس حق ربنا بيجري وبيحاول... موديست معندوش فكرة وعضلات قفشة عليه مش قادر يحرك جسمه، بس كولر بيقولك مش بنزل لاعب إلا لو كان بيدني ١٠٠٪ في التدريبات وفقا لنظريته موديست بيعمل اللي عليه في التدريبات!".