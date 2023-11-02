الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

روسيا تشارك في مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة الليبية

درنة، فيتو
درنة، فيتو

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية التي تستمر على مدار يومين بمشاركة دول عديدة منها روسيا والصين وغيرهما.

وعلى هامش المؤتمر الدولي لترميم مدينة درنة، التقى السفير الروسي أيدار أجانين مع وفد من دوائر الأعمال الروسية المشاركة في هذا الحدث.

وأفادت الحكومة الموازية المنبثقة عن البرلمان الليبي ومقرها في بنغازي (شرق) ليبيا، بانطلاق أعمال المؤتمر أمس الأربعاء، بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية.

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وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان آلاف من سكان المدينة.

وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات إنسانية كبيرة للمناطق المنكوبة وأرسلت فرق إنقاذ ومعدات إنقاذ شاركت في جهود البحث والإنقاذ في المدينة.

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