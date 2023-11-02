سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

فوجئ أحد مراسلي شبكة "بي بي سي" الإخبارية، بسرقة محفظته على الهواء مباشرة، أثناء تقديمه تقريرًا عن الفيضانات في لندن.

"هاري لو" مراسل “بي بي سي” نيوز، كان يقدم تقريرًا مباشرًا عن الفيضانات في لندن، عندما تعرض لسرقة محفظته.

أثار إعجاب المشاهدين

وأثار هاري إعجاب المشاهدين بتمكنه من الاستمرار بتقديم تقريره بسلاسة، وعدم اكتراثه بما حدث.

وكان الصحفي على ضفاف نهر التايمز لإعداد تقرير ليلي عن الطقس والفيضانات في مورتليك، في لندن، عندما سُرقت محفظته.

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وقد أظهر مقطع فيديو، المراسل وهو يقدم تقريره على ضفاف النهر، قبل أن ينتقل إلى مشاهد أخرى، ويتحدث مباشرة مع أحد السكان.

اكتشف سرقة الحقيبة

إلا أنه عندما عادت الكاميرا إلى المراسل، بقي هادئًا لبضع ثوان، بعدما اكتشف أن شخصًا ما قد سرق حقيبته، وبعد فترة توقفٍ بسيطة، واصل تغطيته الإخبارية، وكأن شيئًا لم يحدث.

وفيما بعد نشر هاري هذه الحادثة على موقع “إكس”، وقال لمتابعيه: “الليلة الماضية، سُرقت محفظتي أثناء البث المباشر”.

استمر في تقديم التقرير

من جانبهم، عبّر المشاهدون عن غضبهم مما حدث، وتعاطفهم مع المذيع، لأن الأمر كان مروعًا بالنسبة له، لكن الكثيرين أشادوا أيضًا بقدرته على السيطرة على نفسه، وتمكنه من الاستمرار في تقريره بشكل سلس.

وبدورهما، عبرت زميلتا المراسل الصحفي في “بي بي سي”، فيكتوريا كوك، وهيلين درو، عن أسفهما على ما حدث لزميليهما، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.