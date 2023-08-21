الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رشوان توفيق يبكي على الهواء ويعلق على شائعات وفاته (فيديو)

الفنان رشوان توفيق،
الفنان رشوان توفيق، فيتو

رشوان توفيق، حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" والذي قدمته اليوم الإعلامية هبة الأباصيري والفنانة منى عبد الغني.

وكشف رشوان توفيق عن تفاصيل الرؤي التي يراها ومنها للسيدة مريم العذراء، وعدد من الأنبياء والصالحين، وخلال الحلقة دخل في نوبة بكاء بسبب رؤية خاصة بالمسجد النبوي الشريف.

 

شائعة وفاته

حول الشائعات التي يتعرض لها، ومنها مؤخرًا شائعة وفاته قال: "أدعو الله أن تكون أسعد لحظاتي هي حين ألقى ربنا، أنا بكلم ربنا وبقوله يا رب اجعل أسعد لحظاتي يوم ألقاه".

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عن زوجته الراحلة، قال: "كنت باشتغل طول السنة وأدي لمراتي المصروف وهي كانت المسئولة عن كل حاجة في البيت".

كشف الفنان رشوان توفيق عن تصويره في الوقت الحالي لفيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة والذي وجه له الشكر على الهواء مباشرة.

 

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