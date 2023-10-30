الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

عمرو أديب يحبس دموعه على الهواء بعد استهداف دبابة إسرائيلية سيارة مدنية بغزة (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

اخبار غزة الان، حبس الإعلامي عمرو أديب، دموعه على الهواء، بعد رؤية مشهد دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية في شارع صلاح الدين بوسط غزة.

جريمة حرب

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "إيه القذارة دي هذا حيوان إسرائيلي دول كلاب بيضربوا أي حد، لو مش دي جريمة حرب تبقى إيه".

هدف الإسرائيليين

وأكد عمرو أديب: "الإسرائيليين هدفهم قتل كل الفلسطينيين والعرب".

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الحرب في غزة


ولفت: "الحرب في غزة مولعة ومكملة سنة.. لو حريقة في الشقة اللي جنبك انت بتتأثر والعالم متواطئ مع إسرائيل ضد الفلسطينيين".

طائرات الاحتلال تستهدف المركز الثقافي الأرثوذكسي في قطاع غزة

البيت الأبيض عن تهجير سكان غزة إلى سيناء: الفلسطينيون لا يرغبون في مغادرة وطنهم

 

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يعمل من أجل الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والتأكد من عدم اتساع رقعة النزاع".

 

العمليات الإسرائيلية في غزة

وأضاف باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، نتوقع أن تزيد تدريجيا عملية تدفق دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تترك للإسرائيليين وصف طبيعة عملياتهم في قطاع غزة.


وتابع: لا يمكن توصيف حجم أو شكل الهجوم البري الإسرائيلي، ونتفهم سعي تل أبيب لملاحقة قادة حماس بريا.

 

تهجير الفلسطينيين في سيناء
 

وبسؤال عن خطة تخصيص أراضٍ مصرية في سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة، أوضح جون كيربي: "تركيزنا منصب على توفير ممرات إنسانية آمنة، ولكني لا أعتقد أن هناك رغبة لدى الفلسطينيين في غزة لمغادرة وطنهم".
 

إدخال المساعدات لغزة
 

ولفت: نقود الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 
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