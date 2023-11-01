الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام صن داونز؟ ياسر عبد الرؤوف يرد

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز، فيتو

الأهلي، حسم الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، الجدل بشأن ركلة الجزاء التي تغاضى الحكم السنغالي عيسى سي لصالح الأهلي في الوقت بدل الضائع في مباراة الأحمر أمام صن داونز.

لا يوجد ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز

وأكد ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية، أن قرار الحكم السنغالي بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، قرار صحيح مئة بالمئة، لأنه لا يوجد لمسة يد متعمدة من قبل مدافع صن داونز، على الرغم من أن الكرة لامست يده إلا أن يد لاعب صن داونز كانت داخل جسده ولم تكن خارجها، كما أن الكرة لامست يده بعد أن ارتطمت أولا بقدم زميله، وبالتالي لا يوجد حالة لمسة يد وبالتالي فإن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء قرار صحيح.

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ياسر عبد الرؤوف خبير التحكيم، فيتو

حكم الفيديو

أوضح ياسر عبد الرؤوف، أن حكم الفيديو استدعى الحكم السنغالي عيسى سي حتى يرى اللعبة، ويبدي وجهة نظره فيها وهو قرار سليم من حكم الفار، إلا أن حكم الساحة أصر على موقفه بعدم وجود أي لمسة يد وهو قرار سليم.

 

الأهلي يودع الدوري الإفريقي 

خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

 

الأهلي ضد صن داونز 

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيلا هدفا وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا.

 

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