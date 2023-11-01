تشكيل أرسنال أمام وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، النني احتياطيا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد على ملعب لندن ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تشكيل أرسنال أمام وست هام

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء ارسنال وجاء التشكيل كاملا كالتالي:"

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في خط الدفاع: أوليسكاندر زينشينكو- جاكوب كيويور- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في خط الوسط: جورجينيو- فابيو فييرا- كاي هافيرتز

في خط الهجوم: لياندرو تروسار- إيدي نيكيتياه- ريس نيلسون

وكان نادي آرسنال، حقق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أحداث مباراة أرسنال وشيفيليد

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب فريق أرسنال حتى خطف الجانرز هدف في الدقيقة 28 عن طريق نيكتياه من تمريرة للاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس.

وأضاف نيكتياه الهدف الثاني والثالث في الشوط الثاني في الدقيقة 50 و58 واضاف فابيو فييرا الهدف الرابع في الدقيقة 90 من علامة الجزاء وأضاف تومياسو الهدف الخامس في الدقيقة 96 من صناعة محمد النني.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رأيا

خط الدفاع: بن وايت، ويليم ساليبا، كيفيور، زينتشينكو

خط الوسط: سميث روي، رايس، هافيرتز

خط الهجوم: ساكا، نيكتياه، مارتنيلي

غياب ثنائي أرسنال للإصابة

أكدت صحيفة الجارديان الإنجليزية غياب ثنائي فريق أرسنال البرازيلي جيسوس والغاني بارتي عن الفريق لعدة أسابيع، بداعي الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة الفريق الإنجليزي أمام إشبيلية، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: من المقررأن يغيب جيسوس أسبوعين، حيث أظهرت الأشعة وجود إصابة في العضلات الخاصة باللاعب، بينما تعرض توماس بارتي لإصابة عضلية الثلاثاء الماضي.

أرسنال يفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

وعاد أرسنال الإنجليزي من أرض إشبيلية بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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وسجل هدفي أرسنال كل من جابريل مارتينلي وجابريل جيسوس، في حين سجل هدف إشبيلية الوحيد اللاعب جوديل.