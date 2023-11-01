فيتوريا يستقر على ضم أكرم توفيق لمعسكر منتخب مصر

فيتوريا، استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشكل كبير على ضم أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه يوم 13 نوفمبر الجاري، ويتخلله مباراتي الفراعنة أمام جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تألق أكرم توفيق

وقدم أكرم توفيق مستوى جيد خلال مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي، رغم أنها المباراة الأولى التي يشارك فيها اللاعب بعد العودة من إصابة الرباط الصليبي إلا أنه قدم مستوى طيب، نال استحسان البرتغالي روي فيتوريا، خاصة أن توفيق من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن، كما أنه يجيد اللعب ايضا في مركز الوسط المدافع، لذلك يحظى باهتمام فيتوريا لأنه لاعب جوكر، فضلا عن كونه يملك روحا قتالية داخل الملعب.

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روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الأحد الماضي، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

حسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي التي أقيمت أمس الأحد.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

٩ محترفين في قائمة منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، واللاعبون هم:

محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 من الشهر نفسه.