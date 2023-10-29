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رياضة

فيتوريا يكلف طبيب منتخب مصر بتشخيص إصابة تريزيجيه

محمود تريزيجيه لاعب
محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد أبو العلا طبيب الفراعنة بالتواصل مع لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه للوقوف على طبيعة إصابته التي تعرض لها أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك بالدوري التركي

فيتوريا كلف طبيب منتخب مصر أيضا بالتواصل مع طبيب طرابزون سبور للوقوف على حجم إصابة تريزيجيه لحسم مصير اللاعب من اللحاق بمعسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه يوم ١٣ نوفمبر المقبل. 

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إصابة تريزيجيه

وخرج اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور مصابًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فريقه أمام  فاتح قره جمرك ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي، والتي تقام على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

وتعرض تريزيجيه للإصابة مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب.

وكان فيتوريا أعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بتواجد محمود تريزيجيه استعدادا للمعسكر المقبل.

أصبح موقف انضمام محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي لمعسكر منتخب مصر المقبل يحيطه الغموض، بعد تعرض اللاعب للإصابة أثناء إجرائه عملية الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي اليوم الأحد، ما أجبر المدير الفني لفريق طرابزون عبدالله أفجي لاستبعاده من تشكيلة الفريق قبل انطلاق المباراة بعد أن شكي اللاعب من آلام عضلية. 

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر تشخيص إصابة تريزيجيه لحسم مصيره من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل من عدمه. 

 

٩ محترفين في قائمة منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، واللاعبون هم:

محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا.

منتخب مصر يحدد موعد مباراة جيبوتي

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تحدد يوم 16 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة المنتخب أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تابع غرابة أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 13 إلى 21 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لاسيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

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