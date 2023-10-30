موعد إعلان فيتوريا قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس الأحد، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وضمت القائمة التي أعلنها روي فيتوريا أمس الأحد 9 لاعبين محترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

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موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

حسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي التي أقيمت أمس الأحد.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

إصابة تريزيجيه

وخرج اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور مصابًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فريقه أمام فاتح قره جمرك ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي، والتي تقام على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

وتعرض تريزيجيه للإصابة مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب.

وكان فيتوريا أعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بتواجد محمود تريزيجيه استعدادا للمعسكر المقبل.

٩ محترفين في قائمة منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، واللاعبون هم:

محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا.

منتخب مصر يحدد موعد مباراة جيبوتي

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تحدد يوم 16 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة المنتخب أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تابع غرابة أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 13 إلى 21 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولي.