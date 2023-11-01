الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار من النيابة بشأن طفلين توأم عثر عليهما في 15 مايو

رضيع، فيتو
رضيع، فيتو

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية إيداع طفلين توأم عثر عليهما بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو، بعد قيام شاب وفتاة بإلقائهما في الشارع عقب والدتهما بأسبوع، وذلك إحدى دور الرعاية.

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع.

 

وبالانتقال والفحص عثر على طفلين رضع حديثي الولادة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين.

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نيابة مايو والتبين قسم شرطة 15 مايو مباحث قسم شرطة 15 مايو

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