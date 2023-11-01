الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية حول المعايير القومية لبنوك الدم

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

 أعلنت صحة الدقهلية عن ختام فعاليات الدورة  التدريبية حول "المعايير القومية لبنوك الدم ".

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.

حيث اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته  الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الدم تحت عنوان  "المعايير القومية لبنوك الدم الإصدار الحديث٢٠٢٣ " بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادله والفنيين والتمريض.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم.

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استمرت الدورة على مدار 3 أيام وتضمنت فعاليات اليوم  9 محاضرات علمية  حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم  ,وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريبًا على سياسات مكافحه العدوي الخاصه ببنوك الدم.

حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من اداره بنوك الدم بالمديرية والدكتورة مني غنيم  والدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا إلى جانب الدكتورة يارا البيلي والدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس.

 

أعلنت صحة الدقهلية  الكشف على 1857 مريضًا  فى قافلة علاجية  في قرية هلا مركز  ميت غمر، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.


وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء في قرية هلا مركز  ميت غمر   وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على1857   مريضًا  . وضمت  12 عيادة  منهم 8 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال  -أسنان- رمد - جراحة - تنظيم أسرة )  والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
 

صحة الدقهلية، فيتو

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة    336، أطفال   320، جراحة  180، جلدية   175، أنف وأذن   148، رمد   174  ، أسنان   114، عظام  241، نسا وتنظيم اسرة   169 حالة.
 

كما تم إجراء  299 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،  165حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 142 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم،  وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

صحة الدقهلية، فيتو


من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 140 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة بالمحافظة أيمن مختار محافظ الدقهلية صحة الدقهلية مبادرة الكشف المبكر

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