فني يقتل نقاشا فى مشاجرة بينهما بالجيزة
لقي نقاش مصرعه بوابلا من الرصاص علي ايدي فني باحدي الشركات بسبب خلافات الجيرة فى الجيزة وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
تلقى قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمنطقة المنيب بدائرة القسم.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (نقاش، توفى إثر إصابته بعيار نارى) طرف ثان (فنى بإحدى الشركات) مُقيمان بعقار بذات المنطقة، قام خلالها الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لـذات السبب.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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