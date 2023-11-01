الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

 وطلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

 

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بتحصلهم على المضبوطات من مخزن بمنطقة العجوزة، لتسليمها لمالك مخزن خردة لتصريفها  بالاتفاق مع أمين المخزن المهمات الحكومية لشراء تلك المضبوطات.

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وتبين من التحقيقات أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن ".

 

القبض على المتهمين بالسرقة في العجوزة

وألقت الأجهزة المختصة القبض على سائق وعاملين  بحوزتهم  10 عواميد إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء ومجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريبًا وسور حديدي بطول 5 أمتار وعربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام. 

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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النيابة العامة اخبار الحوادث العجوزة الجيزة

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