ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عصابة مباحث قسم شرطة العامرية المزيفة لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من مالك مطبعة بالإسكندرية.





تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (مالك مطبعة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بحضوره لمدينة الإسكندرية لإستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية لعملات أجنبية وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص"، يستقلها أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة واصطحبوه داخل "الميكروباص" وإستولوا منه على المبلغ المالى وإنزاله عقب ذلك ولاذوا بالهرب.

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى الواقعة 11 متهم "سيدتان و9 أشخاص"- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال قيام إحدى السيدتين وأحد المتهمين بإستدراج المجنى عليه بدعوى قدرتهم على توفير (عملات أجنبية) له، وعقب وصول المجنى عليه قام باقى المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأرشدوا عن (السيارة المستخدمة – جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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