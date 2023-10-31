غدر الأصحاب، حارس عقار يقتل صديقه المسن ويلقيه على الرصيف في بولاق (فيديو وصور)

جثة داخل جوال ملقاة بمقلب قمامة في منطقة ناهيا بجوار المزلقان التابعة لنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، أثارت ذعر وخوف المارة في الشارع، حتي انتشرت الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي للجوال الملطخ بالدماء في مشاهد رعب للأهالي.

لمشاهده الفيديو من هنا.

قام أحد عمال النظافة بالاتصال بالنجدة ليقوم بإبلاغهم بالعثور علي الجثة، سرعان ما انتقلت قوة من المباحث لمكان البلاغ، وبتفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين ان "محمود" خفير لإحدي العمارات بالمنطقة وراء القاء الجوال في "مقلب القمام"، حيث قام بحمل الجثة من غرفته علي دراجة وتخلص منها في مقلب القمامة، تم القبض عليه.

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محرر فيتو انتقل إلي مكان أسرة المجني عليه بمنطقة "ناهيا" للوقوف علي ملابسات الواقعة.

روت زوجته، انه يوم الثلاثاء الماضي اتصل بها زوجها ليخبرها أنه مع صديقه محمود في غرفته بالعمارة التي يقوم بحراستها، وطلب منها أن تذهب له لكنها رفضت لأن الساعة قد قاربت علي الرابعة فجرًا، لينهي معها المكالمة بعد رفضها الذهاب له في غرفة صديقه.

المجني عليه

وأضافت زوجة المجني عليه في تصريحات خاصة لفيتو، ‘ن المتهم دخل علي زوجها في الغرفة وسأله "انت كنت بتكلم مين ياعم محمد"، ليجيبه المجني عليه "دي أم اسراء بطمئنها عليّ"، ليقوم بسؤاله مرة ثانية "هي عرفت إنك عندي في الاوضة"، وينقطع الإتصال بعدها.

محرر فيتو يحاور زوجة المجني عليه

وتابعت زوجة المجني عليه: ان المتهم كان رافضا إخبار أحد بمكان زوجها ولم يعلم أنها سمعت محادثته مع زوجها قبل أن يغلق الخط، وبعد تنفيذ جريمته حاول استدراجها في الغرفة لكي يقوم بالتخلص منها هي الأخري بعد أن أخبرها زوجها بمكانه، لكنها رفضت الذهاب للوقوع في الكمين المنصوب لها.

أرقام غريبة بتحاول تستدرجني للذهاب لغرفة صديق زوجي

وأردفت زوجة المجني عليه، أنها تلقت اتصالات كثيرة من أرقام غريبة قبل اكتشاف الجريمة تخبرها بأن زوجها يريدها في غرفة محمود، لكنها رفضت الذهاب، وفي صباح يوم الجمعة قامت المباحث بطرق الباب عليها لتخبرها بأن زوجها توفي، "ظابط المباحث قالي يا حاجة جوزك مات ولقينا جثته مرمية في الشارع"، هكذا وصفت الزوجة مادار بينها وبين ضابط المباحث.

وتابعت زوجة المجني عليه، بأنه قبل اكتشاف لغز الجريمة روت لضباط المباحث مادار بينها وبين صديق زوجها وأعطت له الأرقام التي هاتفتها لتطلب منها الذهاب لغرفة حارس العقار، وما هي الا ساعات قليلة حتي قامت المباحث بحل لغز الجريمة، من خلال المعلومات التي قامت الزوجة بالإدلاء بها، وكاميرات المراقبة التي اوضحت صور محمود.

إكرام الميت دفنه



وأشارت الزوجة الى ان الفيديو الذي حصلت عليه من الجيران، ظهر المتهم فيه وهو يقوم بحمل جثة زوجها علي عجلة تمهيدًا للتخلص منها في القمامة، فيديو مهين للغاية علي حد وصف الزوجة، "اكرام الميت دفنه مش رميه في الزبالة"، هكذا قالت الزوجة والدموع تنهمر علي خديها.

زوجة المجني عليه

وواصلت الزوجة، انها الي الآن لم تعلم سبب إقدام المتهم علي قتل زوجها والتخلص من جثته في القمامة، "مرة يقول انه شاهد زوجته والمجني عليه في وضع مخل ومرة يقول احنا كنا بنشرب مخدرات سوا وهو هبط ومات.. بيحاول يدعي الجنون وعدم الاتزان" لتدخل بعدها الزوجة في حالة بكاء هستيري لتقع مغشيا عليها خلال البث المباشر علي صفحة الجريدة علي الفيسبوك.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بالتخلص من جثة زميله "مسن"، داخل جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرور.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بالتخلص من جثة صديقه، أنه ليلة الواقعة كان المتهم والضحية يتعاطيان المواد المخدرة، وأثناء تعاطى الضحية تناول جرعة زائدة، على إثرها توفي، فقرر التخلص منه، بوضعه داخل جوال، وإلقاءها بجوار المزلقان.

العثور على جثة داخل جوال في بولاق الدكرور

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه مقتول داخل جوال.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.