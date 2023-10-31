حبس بائع وسائق بتهمة قتل جزار بسبب خلافات سابقة بينهم في المنوفية
قررت النيابة العامة حبس بائع وسائق شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة قتل جزار بسبب خلافات سابقة بينهم فى المنوفية.
تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (جزار - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح طعنى وتوفـى عقب وصوله.
وبالانتقال وسؤال والده اتهم كلًا من (بائع، وشقيقه "سائق" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الناحية) حيث قام الأول بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقيام الثانى بالتعدى عليه بعصا خشبية "شوما " إثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبطهما والأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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