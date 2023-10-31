حبس بائع وسائق بتهمة قتل جزار بسبب خلافات سابقة بينهم في المنوفية

قررت النيابة العامة حبس بائع وسائق شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة قتل جزار بسبب خلافات سابقة بينهم فى المنوفية.

تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (جزار - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح طعنى وتوفـى عقب وصوله.



وبالانتقال وسؤال والده اتهم كلًا من (بائع، وشقيقه "سائق" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الناحية) حيث قام الأول بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقيام الثانى بالتعدى عليه بعصا خشبية "شوما " إثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبطهما والأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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