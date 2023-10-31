المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مجزرة جباليا أكبر جرائم الاحتلال منذ عدوانه على القطاع

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن الجريمة التي وقعت بمخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي أنشأته وكالة غوث "أونروا" عام 1948.

مجزرة مخيم جباليا فى غزة

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال تصريحات صحفية، أن مجزرة مخيم جباليا تعدّ من أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ عدوانه الأخير على غزة، والذي يعيش فيه أكثر من 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ فقط 1.4 كيلومتر مربع.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن اشتباكات عنيفة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة

كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل اثنين من جنوده، لكن هناك إصابات أخرى لم يعلن عنها، حيث قامت قوات الاحتلال بنقل أكثر من جنديين من شمال قطاع غزة من منطقة المعارك مع المقاومة وليس اثنين.

45 شهيدا في مجزرة النصيرات

وكان قد قصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه في شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأسفرت مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، عن استشهاد أكثر من 45 محصلة أولية بالإضافة إلى عشرات المصابين.

6 قنابل في مجزرة مخيم جباليا

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

في السياق ذاته، ارتفع عدد شهداء غزة من الأطفال نتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني خلال الـ 3 أسابيع الماضية، حتى إن تعداد الشهداء من الأطفال في تلك المدة تخطى التعداد السنوي لوفاة واستشهاد أطفالهم.

والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني علي أطفال غزة فاقت جرائمها عام كامل في نزيف الطفولة بمناطق النزاعات، فتلك الأيام المعدودة نهشت من مخزون البراءة في قطاع غزة، أكثر مما فعل عام كامل حول العالم منذ 2019.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاعات الأخرى، سنويًا منذ عام 2019.

وأضافت، إن 3457 طفلًا استشهدوا في غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، حتى ظهر أمس الإثنين، استنادا إلى الأرقام المعلنة من وزارة الصحة في القطاع، قبل أن تحدث الوزارة الرقم اليوم بـ"3542".

ونقلا عن أرقام من السلطات الصحية المحلية، أوضحت المنظمة الدولية غير الحكومية، أن 33 طفلا آخرين استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، كما استشهد 29 طفلا في إسرائيل.

أما منظمة اليونيسيف، فتحدثت اليوم الثلاثاء، عن بلاغات بفقدان 940 طفلا في غزة، ما يمكن أن يزيد عدد القتلى من الأطفال بشكل كبير.