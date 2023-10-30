في طريقها لنقل المصابين، طيران الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف في جباليا شمال قطاع غزة

العدوان على غزة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف في جباليا شمال قطاع غزة.

الطيران الإسرائيلي استهدف برج المهندسين



واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، كما قتل طفلا (8 سنوات) في قصف على منزل في مدينة رفح.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية، منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

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قوات الاحتلال تقتحم جنين

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين، وفقا لما ذكرته مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

إصابة شخصين في مدينة جنين

وأصيب شابان بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.