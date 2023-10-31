اختفاء شاب يعاني من مرض نفسي منذ 17 يوما في الدقهلية

حررت ربة منزل ومقيمة قرية ميت سويد مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بلاغا باختفاء نجلها حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بذات القرية لأكثر من 17 يوما، وذلك بعد معاناته من مرض نفسي، وتأكيد الطبيب المعالج له بضرورة حجزه بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من "وسام.ا.م.ا"،42 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية ميت سويد دائرة المركز تفيد بتغيب نجلها "محمد.ص.ا.ا"،20عاما، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بذات القرية لتغيبه عن المنزل من 15 أكتوبر الماضي، وذلك لمعاناته من مرض نفسي "اضطرابات نفسية وعصبية".

Advertisements



وقالت والدة الشاب المتغيب فى بلاغها إن نجلها كان بصحبتها خلال توقيع الكشف الطبي عليه داخل إحدى العيادات النفسية الخاصة ، وخلال الكشف سمع توجيهات الطبيب بضرورة حجزه بأحد مستشفيات الصحة النفسية ففر هاربا بعد سماعه واختفي من بعدها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي كلفت بعمل نشرة بأوصاف الشاب المتغيب، وتكليف إدارة البحث بالتحري وصولا لتحديد مكان الغائب وإعادته.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.