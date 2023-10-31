أحمد سالم يكشف عن التحدي الأكبر لمجلس الزمالك الفترة القادمة

الزمالك، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه لن يتواجد بصفة يومية داخل النادي في وسائل الإعلام، لكنه سيظهر عندما تكون هناك أحداث تستحق الحديث عنها وتوضيح وجهة النظر الخاصة بالنادي.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "هناك أخبار كثيرة من مصادر غير موثوق بها وقتها سيكون هناك تدخل بكل تأكيد لتوضيحها".

هيكلة منظومة الإعلام بالزمالك

وأشار إلى أنه سيكون هناك هيكلة كاملة لقطاع الإعلام سواء قناة النادي أو الموقع الرسمي أو الصفحات الخاصة، ويتولى الملف عضو المجلس هاني شكري، وستكون هناك نقلة هامة في هذا الملف.

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هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، فيتو

هشام نصر مديرًا تنفيذيًّا

وأوضح أن هشام نصر سيتولى منصب المدير التنفيذي مؤقتًا وبدون مقابل مالي لحين تعيين مدير تنفيذي للنادي. كما سيتم تشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة للنادي، بالإضافة للاستعداد لتأسيس شركة الكرة وهيكلة ألعاب الصالات.

الملف الأهم لمجلس الزمالك

وأكد أن هناك ملفات تم إسنادها لأعضاء مجلس الإدارة من أجل التحرك سريعًا فيها، كما أن الملف الأهم حاليًّا والتحدي الأكبر هو حل أزمة منع النادي من قيد لاعبين قبل حلول يناير المقبل، مشددًا على أن النادي يسعى لحل جميع المشكلات وسيتم إنهاء الأزمات على عدة مراحل، بالإضافة لحسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين.

ملف كرة القدم ومصير أوسوريو

وأوضح أن عبد الله جورج خبرة كبيرة داخل نادي الزمالك وسيتم الاستفادة منه، ولا يوجد أي شئ يخص المدرب أوسوريو وجميع الأمور متروكة للمشرفين على فريق الكرة أحمد سليمان وحسين السيد.

وأكمل أحمد سالم بعد انتهاء الاجتماع أن كافة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع سيتم عرضها في بيان رسمي عبر قناة الزمالك بعد نصف ساعة.

وأشار أحمد سالم أنه في المستقبل أي قرارات أو معلومات ستعرض وسيتم نشرها عبر قناة الزمالك فقط.

وتواجد في الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الزمالك واستغرق الاجتماع 4 ساعات تقريبًا.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة واتخاذ قرارات فورية يأتي على رأسها تعيين أحمد سالم متحدثًا رسميًّا لنادي الزمالك.

كما أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن خلال الاجتماع تم توزيع المهام بصورة رسمية على أعضاء المجلس وتكليفهم بمهام خلال وقت زمني معين، وذلك بالإضافة إلى تحديد مديري بعض الإدارات.