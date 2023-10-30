أول تعليق من المتحدث الإعلامي الجديد لنادي الزمالك بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة
تحدث أحمد سالم المتحدث الإعلامي الجديد لنادي الزمالك عن تفاصيل ما دار في الاجتماع الرسمي الأول لمجلس إدارة القلعة البيضاء.
وانتهى منذ قليل الاجتماع الرسمي الأول لمجلس إدارة الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب رئيس النادي.
وقال أحمد سالم في تصريحات بعد انتهاء الاجتماع أن كافة القرارت التي تم اتخاذها في الأجتماع سيتم عرضها في بيان رسمي عبر قناة الزمالك بعد نصف ساعة.
وأشار أحمد سالم أن في المستقبل أي قرارات أو معلومات ستعرض وسيتم نشرها عبر قناة الزمالك فقط.
وتواجد في الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الزمالك واستغرق الاجتماع 4 ساعات تقريبا.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة واتخاذ قرارات فورية يأتي على رأسها تعيين أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك.
كما أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن خلال الاجتماع تم توزيع المهام بصورة رسمية على أعضاء المجلس وتكليفهم بمهام خلال وقت زمني معين، وذلك بالإضافة إلى تحديد مديري بعض الإدارات.
اجتماع مجلس إدارة الزمالك
وعلمت فيتو أن حسين لبيب تحفظ على تسريب قرارات مجلس الإدارة وسيتم الإعلان عنها بعد قليل في بيان رسمي سينشر على صفحة الزمالك الرسمية.
موعد مباراة الزمالك وزد
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتنطلق مباراة الزمالك وزد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد
ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".
وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.
حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو
وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.
وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.
وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.
وتابع المصدر:" أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
وقال المصدر إن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد شائعات.
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