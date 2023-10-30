أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك قبل إعلانها رسميًا عن طريق أحمد سالم

انتهى منذ قليل الاجتماع الرسمي الأول لمجلس إدارة الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب رئيس النادي.

ويعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك قرارات الاجتماع عبر قناة الزمالك بعد قليل.

قرارات مجلس إدارة الزمالك

وعلمت فيتو أبرز قرارات الاجتماع والتي جاء على رأسها تعيين أحمد سالم متحدثا إعلاميا للنادي وجاءت كالتالي:

تعيين أحمد سليمان وحسين السيد مشرفين على قطاع الكرة في نادي الزمالك، وتعيين هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك قائما بأعمال المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، كما تقرر تعيين أحمد مصطفى مشرفا على قطاع كرة الطائرة وحسن يسري رئيسا لجهاز كرة اليد وطارق السعيد لكرة السلة.

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موعد مباراة الزمالك وزد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.

وتابع المصدر: “أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر”.

وقال المصدر إن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد شائعات.