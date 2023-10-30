فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط
تكشف فيتو في عددها الجديد سيناريوهات الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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