فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط

تكشف فيتو في عددها الجديد سيناريوهات الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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عصام كامل يكتب: العدوان السداسي على أطفال غزة.