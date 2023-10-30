الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عصام كامل
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط

العدد الجديد من فيتو،
العدد الجديد من فيتو، فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد سيناريوهات الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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فيتو الشرق الأوسط العدوان الإسرائيلي قطاع غزة غزة عصام كامل جريدة فيتو بوابة فيتو

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