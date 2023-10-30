الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة في البرمجيات والتدريب الطبي

جانب من التوقيع لمذكرة
جانب من التوقيع لمذكرة تفاهم بين جامعه المنصورة والجد، فيتو

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة؛ بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

جانب من التوقيع لمذكرة تفاهم بين جامعه المنصورة والجد، فيتو


كما تم توقيع بروتوكول تعاون للعمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات ( المملوكة لجامعة المنصورة) ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الإدارية داخل جامعة المنصورة الجديدة  لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

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بحضور وفد جامعة المنصورة الجديدة:  الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة.
 

جانب من التوقيع لمذكرة تفاهم بين جامعه المنصورة والجد، فيتو

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالي للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة المنصورة وكذلك الاستفادة من الخبرات التكنولوجية بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.


وإيمانا من جامعة المنصورة بأهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي ككل. 

 

جانب من التوقيع لمذكرة تفاهم بين جامعه المنصورة والجد، فيتو


وأشار الدكتور معوض الخولي، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون تم في إطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة - باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا واستمرارًا للتعاون مع جامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنصورة للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة المنصورة.

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