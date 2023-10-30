الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

للعام الثاني على التوالي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن تصنيف شنغهاي العالمي في تخصص العلوم الصيدلانية

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيًا، فيتو

 

* الجامعة تواصل تحقيق النجاحات وتؤكد ريادتها محليا وعالميا

 

* د. رحاب عبد المنعم عميد كلية الصيدلة: تواجد الجامعة بتصنيف "شنغهاي" يؤكد الريادة والتميز

 

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيًا، إنجازًا جديدًا على المستوى الدولى، بتواجدها بالتصنيف العالمى الصينى "شنغهاي" فى تخصص العلوم الصيدلانية للعام الثاني على التوالى، يأتى ذلك فى إطار سعي إدارة الجامعة الدؤوب لوضعها فى المكانة الدولية المرموقة التي تليق بها وهو التوجه الذي يقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى الابتكار والبحث العلمى اهتمامًا خاصًا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

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وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وأعربت د. رحاب عبد المنعم عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادتها بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدة أن تواجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بين كبرى الجامعات يؤكد ريادتها محليا ودوليا.

وأكدت د. رحاب عبد المنعم أن هذا الإنجاز يتوافق مع منهجية تطوير الجامعة التي توليها إدارة الجامعة الأهمية القصوى، موضحة أن ذلك يأتى في ضوء تنفيذ استراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي  تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكتروني والرقمى.

ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظاما تعليميا عالميا لأبنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.

 

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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا البحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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