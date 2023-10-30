أخبار الحوادث اليوم: إجراءات صارمة في جرائم التلاعب باللوحات المعدنية للسيارات.. وقضايا الدولة تتبرع بمبلغ من راتب أعضائها لفلسطين

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها

ينعقد بعمّان يوم الأربعاء 1/ 11/ 2023م، المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات؛ في المملكة الأردنية.

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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية وأدوات وأجزاء التصنيع بصدفا.

قال اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه بالتدريب والعمل وتشغيل الشباب يمكن تحويل الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها.

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

قرر المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة التبرع بمبلغ من راتبي مستشاري الهيئة، وذلك للتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة التعدي السافر عليه من الكيان الصهيوني، على أن يخصص لصالح الهلال الأحمر المصري لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين لتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة.

كشفت "فاتن عادل" شقيقة ضحية خلافات الجيرة بالمرج، والذي لقي مصرعه بعد أن رفض المتهمون مروره من أمام منزلهم، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقها.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالأسلحة البيضاء فى عين شمس.

شهدت منطقة عزبة أحمد سليم، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، كما أسفر عنه تصدع بأحد حوائط المنزل الملاصق له وسقوطها، وتم إخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قررت نيابة الجيزة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل ١٢ متهما من أهالي منطقة المنصورية، الذي سبق وتم القبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية بتهمة التعدي على رواد حفل فيلا المنصورية.

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.

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