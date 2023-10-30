الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: إجراءات صارمة في جرائم التلاعب باللوحات المعدنية للسيارات.. وقضايا الدولة تتبرع بمبلغ من راتب أعضائها لفلسطين

اللوحات المعدنية
اللوحات المعدنية للسيارات،فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها

 

انعقاد المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية

ينعقد بعمّان يوم الأربعاء 1/ 11/ 2023م، المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات؛ في المملكة الأردنية. 

 

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العثور على 23 قطعة سلاح داخل شقة بأسيوط

 ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية وأدوات وأجزاء التصنيع بصدفا. 

 

رئيس أكاديمية الشرطة: بالتدريب والعمل يمكن تحويل الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة

قال اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه بالتدريب والعمل وتشغيل الشباب يمكن تحويل الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة. 

 

فئة 100 دولار، ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها (صور)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في  ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها.

 

النائب العام يكلف بإجراءات صارمة فى جرائم التلاعب باللوحات المعدنية للسيارات

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

 

قضايا الدولة تتبرع بمبلغ من راتب أعضائها لمساندة الشعب الفلسطيني

قرر المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة التبرع بمبلغ من راتبي مستشاري الهيئة، وذلك للتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة التعدي السافر عليه من الكيان الصهيوني، على أن يخصص لصالح الهلال الأحمر المصري لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين لتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة.

 

شقيقة ضحية خلافات الجيرة بالمرج: والد المتهم قام بتحيته بعد الجريمة (فيديو)

كشفت "فاتن عادل" شقيقة ضحية خلافات الجيرة بالمرج، والذي لقي مصرعه بعد أن رفض المتهمون مروره من أمام منزلهم، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقها.

 

القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالأسلحة البيضاء فى عين شمس

 ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالأسلحة البيضاء فى عين شمس.

 

منزل قديم لم يصدر له قرارات إزالة، تفاصيل انهيار عقار بشبرا الخيمة

شهدت منطقة عزبة أحمد سليم، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، كما أسفر عنه تصدع بأحد حوائط المنزل الملاصق له وسقوطها، وتم إخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على مرتادي حفل المنصورية

قررت نيابة الجيزة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل ١٢ متهما من أهالي منطقة المنصورية، الذي سبق وتم القبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية بتهمة التعدي على رواد حفل فيلا المنصورية.

 

حملات على المدارس وسائقي السيارات للإيقاع بمتعاطي المخدرات للحد من الحوادث

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.

 

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