النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على مرتادي حفل المنصورية

قررت نيابة الجيزة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل ١٢ متهما من أهالي منطقة المنصورية، الذي سبق وتم القبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية بتهمة التعدي على رواد حفل فيلا المنصورية.

وكشف المحامي رمضان كشك أن الـ 12 متهما من أهالي منطقة فيلا المنصورية، عرضوا على النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام بتهمة التعدي على بعض رواد الحفل دون إحداث أي إصابات، وذلك على ذمة القضية رقم 14482 جنح كرداسة، وتم إخلاء سبيلهم ولكن النيابة استأنفت علي الحكم.

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وكشف دفاع المتهمين "أهالي المنطقة" أن مرتادي الحفل تناولوا كميات كبيرة من المواد الممنوعة، أدت لعدم اتزانهم أثناء خروجهم من الحفل، وحدثت بينهم اشتباكات مع بعضهم البعض، تطورت الاشتباكات بينهم ليتدخل أهالي "عزبة العرب" لفضها، وبالفعل تم تفريق "المشاجرة" من قبل الأهالي، فتم تصوير البعض منهم واتهامهم بالتعدي على "مرتادي الحفل".

أقوال شهود العيان في حفل المنصورية

واستمعت نيابة شمال الجيزة لعدد من شهود العيان على واقعة حفل المنصورية، وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وكشف شهود العيان أن مالك الفيلا المقام فيها الحفل معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وأن الأهالي متضررون من الأصوات الصاخبة التي تستمر لوقت متأخر من الليل وطالما اشتكوا لصاحب الفيلا من ذلك، ولكنه لم يستجب لهم.

وفي يوم الواقعة، وأثناء تنظيم حفلة داخل الفيلا لمجموعة من الشباب، تعرض لهم عدد من الأهالي أثناء مغادرتهم الحفل، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت بمشاجرة بين الطرفين.

تحقيقات صادمة حول تفاصيل تنظيم الحفلة

وكشفت التحقيقات تفاصيل صادمة عن الواقعة وأن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهزته.