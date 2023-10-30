الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على مرتادي حفل المنصورية

النيابة تستأنف على
النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل، فيتو

قررت نيابة الجيزة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل ١٢ متهما من أهالي منطقة المنصورية، الذي سبق وتم القبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية بتهمة التعدي على رواد حفل فيلا المنصورية.

وكشف المحامي رمضان كشك أن الـ 12 متهما من أهالي منطقة فيلا المنصورية، عرضوا على النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام بتهمة التعدي على بعض رواد الحفل دون إحداث أي إصابات، وذلك على ذمة القضية رقم 14482 جنح كرداسة، وتم إخلاء سبيلهم ولكن النيابة استأنفت علي الحكم.

Advertisements

وكشف دفاع المتهمين "أهالي المنطقة" أن مرتادي الحفل تناولوا كميات كبيرة من المواد الممنوعة، أدت لعدم اتزانهم أثناء خروجهم من الحفل، وحدثت بينهم اشتباكات مع بعضهم البعض، تطورت الاشتباكات بينهم ليتدخل أهالي "عزبة العرب" لفضها، وبالفعل تم تفريق "المشاجرة" من قبل الأهالي، فتم تصوير البعض منهم واتهامهم بالتعدي على "مرتادي الحفل".

 

أقوال شهود العيان في حفل المنصورية 

واستمعت نيابة شمال الجيزة لعدد من شهود العيان على واقعة حفل المنصورية، وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وكشف شهود العيان أن مالك الفيلا المقام فيها الحفل معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وأن الأهالي متضررون من الأصوات الصاخبة التي تستمر لوقت متأخر من الليل وطالما اشتكوا لصاحب الفيلا من ذلك، ولكنه لم يستجب لهم.

وفي يوم الواقعة، وأثناء تنظيم حفلة داخل الفيلا لمجموعة من الشباب، تعرض لهم عدد من الأهالي أثناء مغادرتهم الحفل، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت بمشاجرة بين الطرفين.

 

تحقيقات صادمة حول تفاصيل تنظيم الحفلة

وكشفت التحقيقات تفاصيل صادمة عن الواقعة وأن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهزته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنصورية نيابة الجيزة حفل فيلا المنصورية حفل المنصورية اخبار الحوداث

مواد متعلقة

حبس عاطل وربة منزل 4 أيام بتهمة ارتكاب جرائم السرقات في قنا

استمرار حبس 3 أشقاء بتهمة قتل شاب في الطالبية

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل