قضايا الدولة تتبرع بمبلغ من راتب أعضائها لمساندة الشعب الفلسطيني

قرر المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة التبرع بمبلغ من راتبي مستشاري الهيئة، وذلك للتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة التعدي السافر عليه من الكيان الصهيوني، على أن يخصص لصالح الهلال الأحمر المصري لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين لتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة.

الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعين ويثبت الشعب الفلسطيني في محنته الحالية؛ صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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وفي سياق متصل، قال المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، أن النادي يشيد بموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء على حساب الأمن القومي المصري، كما ان النادي يدين الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي باستخدامها للقوة العسكرية في حق المدنيين العزل وفرض حصار عسكري على قطاع غزة وتدمير مستشفى المعمدان وقتل المصابين بها مما يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن هذا يمثل جريمة جنائية دولية. مؤكدا على إيمان مستشاري الهيئة العميق وثقتهم الكاملة في الإدارة الحكيمة والحاسمة التي يعبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الدعم الكامل للحق والعدل والتأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن الدائم في المنطقة والسلام .الدولي

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