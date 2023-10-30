الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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حوادث

حملات على المدارس وسائقي السيارات للإيقاع بمتعاطي المخدرات للحد من الحوادث

تحليل مخدرات للسائقين،
تحليل مخدرات للسائقين، فيتو

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.

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واصلت اللجان التى تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة.

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كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – الدقهلية – بنى سويف – سوهاج – قنا – أسوان - الأقصر) عن المرور على عدد من المدراس لفحص سائقى مركباتها وإجراء تحليل المخدرات لـ (41) سائق وتبين سلبية جميع الحالات.

وحملات فحص السائقين وإجراء تحليل المخدرات لـ (167) سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية  (13) سائق منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.
 وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.
 

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